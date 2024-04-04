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Лавров признал ситуацию вокруг Украины патовой

Источник:
РИА Новости
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Вокруг Украины сложилась патовая ситуация, однако Россия в этом не виновата, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Ситуация патовая, но не мы ее в пат загнали», — сказал российский министр, уточнив при этом, что Москва готова в любой момент к переговорам «на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности».

«Но для этого не нужно никакой подкладки в виде "формулы Зеленского" между готовностью к переговорам и их началом. Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с "формулой Зеленского" — пусть об этом скажут», — добавил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что «формула Зеленского» не предполагает никаких компромиссов и альтернатив, она полностью игнорирует инициативные предложения, которые ранее прозвучали от КНР, ЮАР, Бразилии, Лиги арабских государств.

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Политика #Россия #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

Когда технологиями аля цветные революции рулят интеллектуалы на вроде тебя то страны на вроде Украины...

GammiPluh

Так Украина прокси США... получается вышли на самих себя?

olegsbeglov

А если откинуть дорогостоящих паразитов?

number10

Украинский капитан уже уничтожил мост в Балтиморе. Для этого и воевать ни с кем не надо, достаточно иметь...