Лавров признал ситуацию вокруг Украины патовой

Вокруг Украины сложилась патовая ситуация, однако Россия в этом не виновата, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Ситуация патовая, но не мы ее в пат загнали», — сказал российский министр, уточнив при этом, что Москва готова в любой момент к переговорам «на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности».

«Но для этого не нужно никакой подкладки в виде "формулы Зеленского" между готовностью к переговорам и их началом. Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с "формулой Зеленского" — пусть об этом скажут», — добавил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что «формула Зеленского» не предполагает никаких компромиссов и альтернатив, она полностью игнорирует инициативные предложения, которые ранее прозвучали от КНР, ЮАР, Бразилии, Лиги арабских государств.