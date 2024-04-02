Найден революционный способ омоложения иммунной системы

Ученые из Стэнфордского университета в Калифорнии разработали новый метод омоложения иммунной системы с использованием антител, которые снижают уровень гемопоэтических стволовых клеток my-HSCs в организме.

Естественное «старение» иммунной системы характеризуется изменениями в стволовых клетках крови. Стволовые клетки крови при этом могут трансформироваться в другие типы клеток, служащие компонентами иммунной системы.

В частности, о возрастном ухудшении иммунной функции свидетельствует большее количество гемопоэтических стволовых клеток (my-HSC) в организме и образование клеток миелоидного и лимфоидного происхождения (bal-HSC), говорится в статье исследователей, опубликованной Nature.

Такой дисбаланс указывает на снижение способности иммунных клеток бороться с инфекцией. Он также подпитывает хроническое воспаление, которое ускоряет старение и увеличивает риск связанных с ним заболеваний, таких как болезни сердца, рак и диабет второго типа.

В ходе исследования ученые ввели стареющим мышам специальные антитела, снижающие число my-HSC. В результате такого вмешательства иммунная система животных омолодилась, а число воспалительных миелоидных клеток снизилось.