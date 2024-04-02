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Глава АвтоВАЗа заявил об агрессивной ценовой экспансии «китайцев»

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские бренды не заинтересованы в локализации автомобилей и ведут агрессивную экспансию, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

«К сожалению, мы продолжаем наблюдать крайне агрессивную ценовую экспансию со стороны импортируемых автомобилей китайских брендов, которые не заинтересованы и не видят стимула в локализации своего производства в России, что загрузило бы дополнительными заказами и российскую компонентную отрасль», — приводит пресс-служба АвтоВАЗа слова Соколова.

По его словам, аналитики отмечают, что у ряда пришедших в Россию восточных брендов наблюдается дефицит запчастей, а у автосервисов — сложности с заказом деталей для обслуживания и ремонта.

Глава АвтоВАЗа не в первый раз говорит об агрессии китайских автопроизводителей. «Китайцы» теснят Lada в ее традиционных сегментах рынка, прежде всего, создают конкуренцию Lada Vesta, заявлял он в середине марта.

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