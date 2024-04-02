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Крупнейшие торговые сети проверят из-за цен на яйца

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральная антимонопольная служба приступила к проверкам крупнейших торговых сетей в России, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что специалисты проводят «анализ ценообразования на куриные яйца».

«Проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации», — говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Проверки на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями инициированы в магазинах «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О'Кей», «Метро», «Ашан».

Куриные яйца к концу 2023 года в среднем выросли в цене на 40%. В конце февраля глава антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что яйца дешевеют, в том числе благодаря ценовым соглашениям с производителями и продавцами.

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