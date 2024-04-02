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СТС объявил дату премьеры второго сезона новых «Папиных дочек»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СТС

Продолжение сериала «Папины дочки. Новые» покажут на СТС с 15 апреля, во втором сезоне появятся новые герои в исполнении известных личностей.

Во втором сезоне Веник (Филипп Бледный), после ухода жены, продолжит оттачивать бытовые и родительские навыки, параллельно разбираясь с карьерой и личной жизнью.

Этому не способствуют члены большой семьи, которые подкидывают новые проблемы. Соня (Полина Денисова) ищет себя, пробуя профессии от актрисы до художницы, Лиза (Вита Корниенко) и Диана (Ева Смирнова) соперничают во всем, а чрезмерная самостоятельность Арины (Полина Айнутдинова) чуть не приводит к катастрофе.

На помощь всегда приходят Васнецовы, а Тамара (Татьяна Орлова) и школьный психолог (Ксения Теплова) неожиданно тоже сближаются с Васильевыми.

К своим ролям также вернутся: Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Лиза Арзамасова, Ольга Волкова, Алексей Демидов и другие актеры.

Зрителей ждут яркие камео Влада А4 и Ильи Авербуха, который снимался вместе с супругой Лизой Арзамасовой.

Премьера второго сезона сериала «Папины дочки. Новые» — 15 апреля в 19.30 на СТС.

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