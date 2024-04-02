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Советник Шойгу назвал «голую вечеринку» агрессией против России

Источник:
Sibnet.ru
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«Голая вечеринка» блогера Насти Ивлеевой, прошедшая в декабре 2023 года, стала примером ментальной агрессии против России, инструменты которой разрабатывают США и НАТО, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

«Технологии деградации заходят и к нам. "Голая вечеринка" является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего», — написал в концептуальной статье об инструментах ментальной войны США в журнале «Арсенал Отечества» Ильницкий.

По его мнению, произошедшее — не случайность, а элемент разрушения государства через деградацию элит. Подход предполагает стирание национальной истории и культуры, доминирование меньшинств, имитацию легитимной власти.

Характер военных действий меняется радикально, поражение ментальной сферы противника становится важнее, чем контроль над его территорией. Современные технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, Объединенном центре боевых действий в области информационных операций минобороны Соединенных Штатов, добавил Ильницкий.

Вечеринка с дресс-кодом almost naked прошла в московском клубе «Мутабор» в конце декабря 2023 года и вызвала широкий общественный резонанс, приведшей к «отмене» многих артистов.

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Политика #Россия
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