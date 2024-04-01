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Сбербанк полностью изменит программу бонусов «Спасибо»

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк кардинально изменит программу лояльности «СберСпасибо», сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Первые участники смогут оценить ее новую версию в апреле.

«Обновленная программа отменяет все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, и становится более простой, гибкой и выгодной для клиентов», — говорится в сообщении.

Так, бонусы «Спасибо» будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров. В частности, банк будет начислять бонусы за использование продуктов банка, просмотр фильмов и прослушивание музыки.

Бонусы начисляются моментально, их сразу можно будет использовать для новых покупок. Участники программы лояльности будут получать максимальное количество бонусов (до 70%) за покупки у партнеров экосистемы банка.

Согласно подсчетам специалистов Сбербанка, клиенты массового сегмента будут получать в два раза больше кешбэка бонусами. В результате программа лояльности «Спасибо» станет самой выгодной на рынке для премиального сегмента.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

Alhazred

А Хуссейна накачивали деньгами и вооружением? Твоя аналитика на уровне детского сада. Не надоело позориться...

scorpion2777

Свидомый верь , придет пораПокоя, радости, достатка…Но к той поре на ваших пяткахНапишут ваши номера…

nicollaich

Пошла накачка волны народного гнева.

scorpion2777

Потому что уничтожали на своём пути всех гражданских. Фашисты.