Таджикистан зафиксировал отток трудовых мигрантов из России

После теракта в «Крокус Сити Холле» начался отток трудовых мигрантов из России, сообщила замминистра труда Таджикистана Шахноза Нодири.

«Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию», — цитирует чиновницу ТАСС.

Нодири отметила, что есть случаи притеснения граждан Таджикистана «на бытовом уровне», а представительство таджикистанского Минтруда в России получало после теракта сообщения с угрозами.

Всего в России около 10 миллионов трудовых мигрантов. По официальным данным, на заработки в Россию регулярно уезжают более 627 тысяч граждан Таджикистана. При этом часть из них остаются в стране.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Подозреваемыми по делу проходят 12 человек, в том числе четверо непосредственных участников нападения. Все они оказались гражданами Таджикистана.