Создана колючая поверхность для уничтожения вирусов

Международная группа исследователей разработала и изготовила поверхность с кремниевыми шипами, которая «убивает» вирусы при контакте.

Разработка представляет собой пластину с микроскопическими иглами, изготовленными из кремния. Тест показал, что конструкция шипов чрезвычайно эффективно «цепляет» внешние структуры вирусов и разрывает их мембраны.

В результате такого повреждения вирусы теряют свою инфекционную способность. Так, поверхность испытали в ходе лабораторных тестов с вирусами hPIV-3, вызывающими бронхит, пневмонию и круп. В результате контакта с шипами было разрушено 96% вирусных частиц.

Такую поверхность можно применять для контроля передачи потенциально опасного биологического материала в лабораториях и медицинских учреждениях. Это поможет создать более безопасную среду для исследователей, врачей и пациентов.