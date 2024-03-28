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Утреннее шоу с Хилькевич и Цоем выйдет на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Телеканал ТНТ запустит ежедневное утреннее шоу «Утро. ТНТ» с Анной Хилькевич и Анатолием Цоем с 1 апреля, сообщила пресс-служба телеканала.

Каждое утро по будням с 7 до 9 утра зрителей будут встречать ведущие Анна Хилькевич и Анатолий Цой, а также их гости. В шоу «Утро. ТНТ» будет множество полезных рубрик, актуальных новостей и развлекательного контента.

В эфире будут обсуждать новости, звезд, детей, животных, спорт, музыку, завтраки, моду, здоровье, тренды, истории, лайфхаки, лайфстайл.

Анатолий Цой и Анна Хилькевич будут вести шоу по очереди. Помогать им будут новые лица — парни и девушки, которые будут знакомить зрителей со всем, что происходит в регионах России и в мире.

Ведущими рубрик в новом шоу станут писатель и журналист Сергей Минаев, психотерапевт Андрей Курпатов, шеф-повар Мирко Дзаго, пауэрлифтер и мировой рекордсмен Кирилл Сарычев, онколог Александр Дзидзария и другие.

Также к утреннему шоу присоединятся ведущие «Матч ТВ» Анжелика Стубайло и Максим Васильчук, звезды «Лиги городов» Лейсан Тугушева и Катерина Решнова, актер и импровизатор Антон Кутузов, блогер и певица Ксения Николаева, модель и актер — Давид Ниамеди и другие.

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