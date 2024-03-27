Жена Петросяна рассказала, как развлекаться после теракта в «Крокусе»

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что после теракта в «Крокус Сити Холле» не боится ходить в общественные места.

После национального траура Брухунова отправилась в театр, что удивило многих ее поклонников, которые спросили, не страшно ли ей после теракта в «Крокусе» посещать общественные места.

«Не знаю, как это объяснить, но у меня в этом смысле отсутствует чувство страха. Более того, сегодня я вновь иду в театр. Я считаю, что искусство лечит, помогает адаптироваться. Желаю каждому из вас найти свою точку опоры, чтобы сдюжить все, что сейчас происходит. Вместе мы — сила», — ответила Брухунова в соцсети.