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Профессор объяснил веру людей в паронормальные явления

Источник:
Science Focus
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Люди верят в паронормальные явления по двум основным причинам — это личный опыт и воздействие средств массовой информации, считает профессора психологии в Университете Хартфордшира Ричард Уайзман.

«Многие люди утверждают, что пережили паранормальные явления после потери близкого человека», — приводит Science Focus слова профессора. Других в это убеждают СМИ, добавил Уайзман.

Определенную роль играют психологические особенности. «Мы хотим видеть мир, в котором нет боли и страданий, где наши близкие все еще с нами. Мы существа, ищущие закономерности. И цена, которую мы платим за то, чтобы увидеть закономерности, иногда заключается в том, что мы видим закономерности, которых нет», — пояснил профессор.

По его словам, огромная сила человеческой веры, ее способность окрашивать и формировать то, как мы воспринимаем реальность, часто может привести к тому, что мы верим в глупые вещи (например, привидения) и зловещие вещи (например, теории заговора).

Опрос показал, что жители Великобритании с большей вероятностью верят в жутких духов, чем в существование Бога.


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