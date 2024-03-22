Новосибирского министра ЖКХ отправили в СИЗО

Центральный районный суд Новосибирска арестовал министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова на два месяца, сообщила прокуратура региона.

Архипова обвиняют по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте министра, а также ходатайство следствия и защиты о проведении судебного заседания в закрытом для СМИ режиме.

По версии прокуратуры, в июле 2018 года новосибирское министерство ЖКХ и ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу ВИС) заключили соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории региона на десять лет. В рамках договора компания получила статус единственного в области регоператора в сфере обращения с ТКО.

Архипов знал, что «Экология-Новосибирск» не исполнила свои обязательства по соглашению и есть основания для истребования в бюджет средств по банковской гарантии. Однако он действовал в интересах компании и незаконно принял решение отозвать требования об уплате этих средств. В результате областной бюджет недополучил более 220 миллионов рублей.