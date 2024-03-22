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Вышел эксклюзивный альбом группы Serebro c первым составом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Indrek Galetin / Nagi BY SA

Продюсер Максим Фадеев опубликовал на музыкальных площадках «Белый альбом» группы Serebro, который был записан в 2006 году и выходил только на дисках.

В «Белом альбоме» всего одна песня «Song # 1», но она представлена в 13 разных вариантах ремиксах и ремейков.

По словам Фадеева, история началась в 2007 году. К нему обратился Юрий Аксюта, попросил артиста для «Евровидения». Специально созданная для конкурса группа Serebro заняла треть место с песней «Song # 1» и стала очень популярна в России.

«На нас шквально обрушились концерты, к которым группа не была готова как минимум потому, что у нее не было репертуара (кроме одной песни). В связи с этим мы и сделали этот альбом ремиксов и ремейков на "Song # 1", который и стал первой концертной программой группы», — рассказал Фадеев в телеграм-канале.

Продюсер добавил, что в будущем готовится выпустить треки группы Serebro, которые они записывали, но по разным причинам не выпускали.

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Культгид #Музыка
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Топ комментариев

physx

Наоборот, пусть подумают прежде чем действовать.

GammiPluh

о еще один с уже названным заболеванием)))

mosquito__2010

Ну Данилов из когорты местных Данилонов и прочих Квадратиков) Не удивительно)

GammiPluh

Хорошо когда противник украинец, да еще к тому же у него бандера головного мозга