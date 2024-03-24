Картофель оказался полезным продуктом для гипертоников

Картофель, вопреки стереотипу о его вредя для здоровья, особенно полезен для гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова.

«Из-за высокого содержания калия картошка может быть помощником для гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как калий способствует снижению артериального давления. К тому же картофель является легким мочегонным средством», — сказала она в беседе с «АиФ».

По ее словам, этот овощ богат витаминами группы В, PP и С, кальцием, фосфором и железом.

Для сохранения в картофеле максимум полезных веществ, его нужно запекать в духовке в кожуре или варить «в мундире», объяснила Денисова. Кроме того, она уточнила, что в вареном виде этот овощ не является калорийным продуктом: в нем содержится 76 калорий на 100 грамм.

«К минусам картофеля относится высокий гликемический индекс, который может приводить к повышению уровня сахара в крови. Поэтому людям с сахарным диабетом картофелем лучше не злоупотреблять», — предупредила врач-диетолог.