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Шойгу поручил установить на корабли средства для поражения дронов

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания в штабе Черноморского флота поручил установить на корабли дополнительные средства для поражения дронов.

«Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника», — сообщили в Минобороны.

Шойгу также поручил ежедневно проводить тренировки личного состава как в светлое, так и в темное время суток. На них бойцы должны отрабатывать отражение атак противника с воздуха и безэкипажными катерами.

Кроме того, министр поставил задачу повышать защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота и живучесть кораблей и судов.

Глава ведомства совершил рабочую поездку в войска Южного военного округа и посетил командный пункт Черноморского флота.

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