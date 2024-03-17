Шойгу поручил установить на корабли средства для поражения дронов

Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания в штабе Черноморского флота поручил установить на корабли дополнительные средства для поражения дронов.

«Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника», — сообщили в Минобороны.

Шойгу также поручил ежедневно проводить тренировки личного состава как в светлое, так и в темное время суток. На них бойцы должны отрабатывать отражение атак противника с воздуха и безэкипажными катерами.

Кроме того, министр поставил задачу повышать защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота и живучесть кораблей и судов.

Глава ведомства совершил рабочую поездку в войска Южного военного округа и посетил командный пункт Черноморского флота.