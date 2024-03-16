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Причиной облысения оказались кишечные бактерии

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские ученые выявили взаимосвязь между кишечными бактериями и патологическим выпадением волос, приводящим к частичному или полному облысению.

Подобное облысение относят к аутоиммунным заболеваниям. Обычно оно обычно проявляется в виде нескольких округлых залысин на голове, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом International Journal of Dermatology.

Анализ китайских ученых показал, что некоторые виды кишечных бактерий защищают от такого облысения, однако другие могут его вызывать. В частности, таким эффектом обладают микроорганизмы Ruminococcaceae UCG-003.

Сейчас специалисты пытаются выяснить, как именно эти бактерии вызывают болезнь, чтобы разработать стратегии лечения и профилактики патологического облысения. Пока соответствующий механизм остается неясным.

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