Певица Mary Gu назвала главные продукты райдера

Певица Mary Gu опубликовала видео из гримерки, и показала, какие продукты по райдеру для нее важнее всего.

«Райдер Мэри Гу — это варенные яйца и гора укропа», — подписала опубликованное в телеграм-канале видео певица.

Судя по видео, артистка во время гастролей предпочитает есть сыр, овощи, орехи, соления. Из напитков — чай, вода и соки.

Mary Gu стала популярна после исполнения каверов. Прорывным для певицы стал кавер на песню ЛСП «Безумие». Среди авторских хитов артистки — «Не влюбляйся», «Косички», «Пьяный романтик».