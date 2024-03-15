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Певица Mary Gu назвала главные продукты райдера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Mary Gu

Певица Mary Gu опубликовала видео из гримерки, и показала, какие продукты по райдеру для нее важнее всего.

«Райдер Мэри Гу — это варенные яйца и гора укропа», — подписала опубликованное в телеграм-канале видео певица.

Судя по видео, артистка во время гастролей предпочитает есть сыр, овощи, орехи, соления. Из напитков — чай, вода и соки.

Mary Gu стала популярна после исполнения каверов. Прорывным для певицы стал кавер на песню ЛСП «Безумие». Среди авторских хитов артистки — «Не влюбляйся», «Косички», «Пьяный романтик».

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