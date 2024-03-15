Вышел новый сезон психологического шоу «Сессия» со звездами

Первая серия нового сезона психологического шоу «Сессия» с Дмитрием Дибровым появилась в Сети, в новом сезоне гостями станут не только музыканты.

Пока известны имена только четырех участников: Карина Кросс, Гурам Амарян, Mia Boyka и Бустер. Выпуски, как и ранее, можно смотреть на платформе «VK Видео».

Шоу «Сессия» — проект, в котором Дмитрий Дибров вместе с закадровым психотерапевтом разбирают, как психологические проблемы и травмы влияют на творчество известных артистов.