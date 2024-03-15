НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел новый сезон психологического шоу «Сессия» со звездами

Источник:
Sibnet.ru
217 0
Фото: © кадр из шоу «Сессия»

Первая серия нового сезона психологического шоу «Сессия» с Дмитрием Дибровым появилась в Сети, в новом сезоне гостями станут не только музыканты.

Пока известны имена только четырех участников: Карина Кросс, Гурам Амарян, Mia Boyka и Бустер. Выпуски, как и ранее, можно смотреть на платформе «VK Видео».

Шоу «Сессия» — проект, в котором Дмитрий Дибров вместе с закадровым психотерапевтом разбирают, как психологические проблемы и травмы влияют на творчество известных артистов.

Еще по теме
Певица Mary Gu назвала главные продукты райдера
Егор Крид открыл свой лейбл
Хилькевич назвала «Оскар» проклятием и привела доказательства
Появление голого Джона Сины на «Оскаре» разоблачили
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России
Появление голого Джона Сины на «Оскаре» разоблачили
Поседение волос оказалось обратимым процессом
Иранцы скопировали свой новейший танк с российского Т‑90
Обсуждение (0)
Картина дня
Боррель предсказал исход конфликта на Украине в ближайшие месяцы
Путин потребовал разобраться с ядерной установкой для космоса
Более 500 тысяч человек уже проголосовали дистанционно
Лавров посчитал хамским поведение послов ЕС
Самое обсуждаемое
81
Папа Римский призвал Украину поднять белый флаг
56
Франция соберет альянс для отправки войск на Украину
38
Российские умные бомбы взломали украинскую оборону
31
Путин обратился к россиянам
28
ВСУ попытались прорвать границу России