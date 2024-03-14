Первая партия индийских бананов прибыла в Россию

Первая партия бананов из Индии прибыла в порт Новороссийск, объем поставки составил 22 тонны — это более 1,5 тысячи коробок.

Доставка бананов из Индии в Россию заняла практически месяц. Контейнер с товаром отправился в Россию еще 18 февраля. Заказчиком партии выступило X5 Import — подразделение X5 Group, передает ТАСС.

За перевозку отвечала транспортная группа Fesco. При этом в Россию уже едет вторая партия индийских бананов. Fesco направило ее во вторник, 12 марта.

Ранее Россельхознадзор выразил обеспокоенность ситуацией с поставками в Россию бананов из Эквадора в связи с систематическим выявлением в них опасного карантинного объекта — многоядной мухи-горбатки.

Служба попросила компетентное ведомство страны приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений. Впоследствии экпорт эквадорских бананов был возобновлен.