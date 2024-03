Пыль от тормозов авто оказалась опаснее выхлопных газов

Микропыль, образующаяся при срабатывании тормозов автомобиля, может быть вреднее для здоровья людей, чем выхлопы машин с двигателями внутреннего сгорания, к такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Ирвине.

«Токсичность и влияние частиц износа тормозов на здоровье в значительной степени неизвестны. Недавние результаты моей лаборатории показывают, что они могут вызывать окислительный стресс», — отметил один из авторов исследования, профессор химии аэрозолей Манабу Сираива в статье для журнала Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Процент выбрасываемых заряженных частиц во многом зависит от состава материала тормозных колодок. Поскольку частицы несут электрический заряд, их относительно легко удалить из воздуха.

«Заряженные частицы можно поймать до того, как они успеют повлиять на здоровье. Все, что для этого понадобится, это электростатический осадитель. Такое устройство захватывает частицы электрическим полем», — объяснил ведущий автор статьи Адам Томас.

Проблема загрязнения воздуха пылью от тормозных колодок будет обостряться по мере распространения электромобилей. Их тормоза выделяют больше частиц, поскольку машины на электротяге тяжелее бензиновых и дизельных аналогов за счет большого веса батарей.

Негативное воздействие окислительного стресса чаще всего проявляется как ускоренное старение организма, преждевременное старение кожи, атеросклероз, развитие рака кожи и опухолей, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, катаракта, нарушения иммунной системы, нарушения печени и почек.