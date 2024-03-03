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Газовые плиты оказались опасны для здоровья

Источник:
Onet.pl
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Домашние газовые плиты могут подвергать людей воздействию такого уровня загрязнения воздуха в их собственном доме, который был бы неприемлем на открытом воздухе, к такому выводу пришли исследователи из Института скалистых гор.

Более 700 тысяч детей в Европейском союзе страдают от астмы из-за приготовления пищи на газовой плите. Более того, 12% всех диагностированных случаев астмы можно было бы избежать, если бы прекратилось использование газа в домашних условиях, приводит польское издание Onet.pl отчет ученых.

По их мнению, при использовании газовых плит в воздухе образуются загрязнения. Они могут оказать негативное влияние на мозг, дыхательные пути и нервную систему. И совсем не нужно много времени, чтобы ощутить последствия.

Проблема особенно актуальна для небольших квартир или помещений со слабой вентиляцией. Использование газовых плит может привести к опасной концентрации диоксида азота, говорится в исследовании.

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