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Яне Трояновой отклонили просьбу снять статус иноагента

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Яна Троянова (признана иноагентом в России) подавала в суд иск о снятии статуса иноагента, но иск отклонили.

Решение суда об отклонении иска Трояновой пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции, сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

Троянову признали иноагентом в ноябре 2023 года. Актриса уехала из России и выступала против СВО.

После того, как актриса высказала свою позиции, ее появление на ТВ и в Сети минимизировали. Например, канал ТНТ убрал сериал «Ольга», где актриса исполнила главную роль, с сайта. Также Троянову убрали с роли ведущей шоу «Последний герой».

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Топ комментариев

Qprovessional

действительно, а где треска на рф полках магазинах, если пол Англии тут ее ловит

DEMON01

А что так рано то разорвали договор надо было еще годик подождать.

Asd10

Говорят, что она вкусная. Ну, теперь попробую. Наверное...

c2h5oh76

конечно будут, скоро над БУ будут слышны вопли: а нас за шо!!??