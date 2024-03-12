Яне Трояновой отклонили просьбу снять статус иноагента

Актриса Яна Троянова (признана иноагентом в России) подавала в суд иск о снятии статуса иноагента, но иск отклонили.

Решение суда об отклонении иска Трояновой пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции, сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

Троянову признали иноагентом в ноябре 2023 года. Актриса уехала из России и выступала против СВО.

После того, как актриса высказала свою позиции, ее появление на ТВ и в Сети минимизировали. Например, канал ТНТ убрал сериал «Ольга», где актриса исполнила главную роль, с сайта. Также Троянову убрали с роли ведущей шоу «Последний герой».