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Спрос на вахтовиков резко вырос в России

Источник:
«Известиям»
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Популярность вахтового метода резко увеличилась в России из-за нехватки рабочей силы на рынке труда — спрос на вахтовиков у работодателей подскочил на 74%, следует из данных рекрутингового центра hh.ru.

С начала 2024 года работодатели разместили на hh.ru более 700 тысяч вахтовых вакансий, сообщила «Известиям» главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

«Это инструмент трудовой мобильности, который позволяет осуществлять географическое перераспределение трудовых ресурсов. И за последние годы предложения выросли и в количественном, и в зарплатном диапазонах», — пояснил и.о. гендиректора ВНИИ труда Владимир Смирнов.

Изменилась сама суть вахтового метода. «Исторически вахта предполагала работу на производственных объектах вдалеке от населенных пунктов или в сложных климатических условиях. <…> Сегодня работу вахтовым методом практикуют в том числе компании, которые находятся в крупных городах», — рассказала Наталья Данина.

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Экономика #Рынок труда
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Топ комментариев

Qprovessional

действительно, а где треска на рф полках магазинах, если пол Англии тут ее ловит

scorpion2777

Вы этими новостями местных хомячков до психушки доведёте

Uynachalnica

У нас тоже трески нет, минтай и горбуша в основном...

GammiPluh

Запретите вообще белый цвет на Украине... но заныкать пару белых простыней не забудьте