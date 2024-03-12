Появление голого Джона Сины на «Оскаре» разоблачили

Актер Джон Дина наделал шума в Сети после выхода на сцену на премии вручения «Оскара» без одежды. Оказалось, что элементы одежды на нем все же присутствовали.

Перформанс произошел во время вручения «Оскара» в номинации «За лучшие костюмы». Победителем в этой категории стал фильм «Бедные несчастные». Джон Сина вышел на сцену без одежды, прикрывая интимную часть тела конвертом.

После мероприятия в Сети появились закулисные кадры, где видно, что Сина на самом деле был не голый, а в плавках телесного цвета.