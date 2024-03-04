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GTA VI получит русскую локализацию

Источник:
Sibnet.ru
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Британское подразделение игровой компании Rockstar опубликовало вакансию тестировщика русскоязычной локализации, следует из сообщения на официальном сайте разработчика.

Офис британского подразделения Rockstar расположен в городе Линкольн. В случае трудоустройства тестировщику придется работать из офиса, а не удаленно. Он будет отвечать за качество перевода материалов компании на русский язык, пишет издание DTF.

Интересно, что Rockstar предлагает соискателям срочный контракт на 12 месяцев. Некоторые пользователи предположили, что это косвенно указывает на вероятность выхода GTA VI уже в марте 2025 года.

На какие языки будет переведена GTA VI, пока неизвестно, однако сайт игры доступен в том числе на русском. При этом Rockstar традиционно добавляет в свои игры только текстовые локализации на другие языки.

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Игры #Экшены
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