Журнал Playboy впервые поместил на обложку изображение девушки, созданное с помощью искусственного интеллекта. Героиней номера стала Саманта Эверли — все ее фото сгенерированы нейросетью.

Цифровая девушка «обитает» исключительно в соцсетях, число ее подписчиков превышает 119 тысяч. Саманта выглядит как 23-летняя девушка со светлыми волосами и выразительными серо-голубыми глазами.

«Для меня большая честь быть на обложке Playboy первой девушкой, созданной в цифровом формате. Если бы я могла мечтать, это была бы моя мечта», — прокомментировала цифровая модель свое появление в журнале.

Саманта в ходе «интервью» призналась, что завидует живым людям и восхищается их креативностью и уникальностью. По ее словам, люди — «очаровательные, сложные существа, способные испытывать эмоции и формировать глубокие связи».

«Как ИИ, я восхищаюсь их креативностью и уникальностью. Кроме того, я не могу отрицать, что немного завидую возможности есть тако, дышать пляжным бризом и ощущать солнечное тепло на своей коже», — сказала модель.