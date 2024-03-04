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Цифровая девушка впервые попала на обложку Playboy. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Журнал Playboy впервые поместил на обложку изображение девушки, созданное с помощью искусственного интеллекта. Героиней номера стала Саманта Эверли — все ее фото сгенерированы нейросетью.

Цифровая девушка «обитает» исключительно в соцсетях, число ее подписчиков превышает 119 тысяч. Саманта выглядит как 23-летняя девушка со светлыми волосами и выразительными серо-голубыми глазами.

«Для меня большая честь быть на обложке Playboy первой девушкой, созданной в цифровом формате. Если бы я могла мечтать, это была бы моя мечта», — прокомментировала цифровая модель свое появление в журнале.

Саманта в ходе «интервью» призналась, что завидует живым людям и восхищается их креативностью и уникальностью. По ее словам, люди — «очаровательные, сложные существа, способные испытывать эмоции и формировать глубокие связи».

«Как ИИ, я восхищаюсь их креативностью и уникальностью. Кроме того, я не могу отрицать, что немного завидую возможности есть тако, дышать пляжным бризом и ощущать солнечное тепло на своей коже», — сказала модель.

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Топ комментариев

corrector

только и слышен вой на болотах: "а нас то защо? а нас то защо ?", какая мерзкая особенность 404 страны

sib_man9

слово "мораль" из пасти каннибала уже звучит аморально

velam

Оружие это одно,а люди совсем другое. Вот поставили они танки и что помогло? Нет ,так как обученные всушники...

corrector

Сибиряки жгут абрамсы, звучит как сюр, но радует