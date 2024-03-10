Sikorsky разработал гибридный конвертоплан с поворотным крылом

Американский производитель вертолетов Sikorsky представил экспериментальный гибридно-электрический конвертоплан (HEX — от Hybrid Electical eXperimental) с возможностью вертикального взлета и посадки.

HEX построен по принципу конвертоплана с поворотным крылом, у которого поворачивается все крыло, а не только законцовки с установленным двигателем, как у большинства современных конвертопланов. HEX оснащен гибридно-электрической установкой и двумя винтами, которые установлены на поворотном крыле, приводит «Сухой.ру» сообщение компании.

Конвертопланы с поворотным крылом (а не двигателем) не являются чем-то новым. Подобные конструкции активно испытывались в 50-х и 60-х годах прошлого столетия. Из самых известных можно отметить Hiller X-18, LTV XC-142 и Canadair CL-84.

Sikorsky рассчитывает, что HEX будет иметь полную массу 4 тонны и дальность полета 925 километров.