НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Подсчитаны расходы на исполнение послания Путина

Источник:
Sibnet.ru
367 3

Исполнение поручений президента Владимира Путина, которые глава государства дал в послании Федеральному собранию, уйдет примерно 17 триллионов рублей.

Ежегодно на осуществление задуманных президентом и его командой проектов в стране предстоит тратить примерно 2,83 триллиона рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на собственные расчеты.

Больше всего средств будет направлено на модернизацию коммунальной инфраструктуры — порядка 4,5 триллиона рублей до 2030 года. Еще 3,3 триллиона рублей получит социальная сфера. Самой крупной статьей расходов здесь станет материнский капитал.

Также выделяются средства на поддержку программ льготной ипотеки, повышение зарплат, улучшение городской и научной инфраструктуры. В частности, по 2,3 триллиона рублей потратят на развитие регионов и поддержку науки.

Совет федерации утвердит меры по реализации послания президента 5 марта. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко уже заявила, что все оглашенные Путиным в послании меры будут исполнены.

Еще по теме
«Яндекс» предложил пользователям функцию отложенной оплаты
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $11 млрд
Сберегательный сертификат предложат россиянам вместо вкладов
Путин предложил изменить налоговую систему
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Counter-Strike 2 получит сюжетный режим
Представлен первый генератор игровых запахов
Приднестровье запросило помощь России
Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации
Обсуждение (3)
Картина дня
Россия приведет в боевую готовность оружие Судного дня
Подсчитаны расходы на исполнение послания Путина
Немецкое командование обсудило бомбардировку Крымского моста
Российский снайпер в одиночку ликвидировал отделение ВСУ
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Никто вам и не обещал, что вам будет приятно.

mosquito__2010

Вас сегодня оберегают, скажи спасибо , но я думаю ты успел прочитать мой вопрос.

mosquito__2010

Ваш бандеровский пронацистский режим действительно будет счищен с Украины. Последователи нацистских идей...

mosquito__2010

А ты почему не на СВО ? Ты школьник или инвалид ?