Подсчитаны расходы на исполнение послания Путина

Исполнение поручений президента Владимира Путина, которые глава государства дал в послании Федеральному собранию, уйдет примерно 17 триллионов рублей.

Ежегодно на осуществление задуманных президентом и его командой проектов в стране предстоит тратить примерно 2,83 триллиона рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на собственные расчеты.

Больше всего средств будет направлено на модернизацию коммунальной инфраструктуры — порядка 4,5 триллиона рублей до 2030 года. Еще 3,3 триллиона рублей получит социальная сфера. Самой крупной статьей расходов здесь станет материнский капитал.

Также выделяются средства на поддержку программ льготной ипотеки, повышение зарплат, улучшение городской и научной инфраструктуры. В частности, по 2,3 триллиона рублей потратят на развитие регионов и поддержку науки.

Совет федерации утвердит меры по реализации послания президента 5 марта. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко уже заявила, что все оглашенные Путиным в послании меры будут исполнены.