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Захарова сочла безумным заявление Пентагона о войне с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Заявления министра обороны США Ллойда Остина о прямом военном столкновении России и НАТО в случае поражения Украины безумны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Остин накануне на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США заявил: «откровенно говоря, если Украина проиграет, я уверен, что НАТО будет воевать с Россией».

«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Глава Пентагона назвал «очень тревожными» успехи российских войск в зоне спецоперации на Украине.

«Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно», — подчеркнул Остин.

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Политика #Мир
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