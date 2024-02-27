Гигантскую стреляющую «пушку» нашли в космосе

Китайские ученые впервые нашли в космосе источник ускорения космических частиц, который «стреляет» космическими лучами с энергией порядка 10 петаэлектронвольт.

Обнаружить необычный объект удалось с помощью наземной высотной лаборатории Large High Altitude Air Shower Observatory, которая следит за космическими лучами и гамма-излучением.

Область с ускорителем космических частиц представляет собой своеобразный пузырь гамма-излучения в области звездообразования Лебедь OB2, удаленно от Земли на 4700 световых лет. Внутри этой структуры находится некий природный ускоритель частиц, придающий им энергию.

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Мощности «пушки» хватает на то, чтобы выбросить частицы за границы «пузыря» с огромной скоростью. Ученые предполагают, что источником ускорения могут являться молодые и горячие звезды типа O и B в центре области звездообразования Лебедь.

Невероятная интенсивность гамма-излучения таких звезд выбивает протоны из диска межзвездного газа, окружающего пузырь. В результате частицы получают колоссальное ускорение.