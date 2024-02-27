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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Гигантскую стреляющую «пушку» нашли в космосе

Источник:
Global Times
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Китайские ученые впервые нашли в космосе источник ускорения космических частиц, который «стреляет» космическими лучами с энергией порядка 10 петаэлектронвольт.

Обнаружить необычный объект удалось с помощью наземной высотной лаборатории Large High Altitude Air Shower Observatory, которая следит за космическими лучами и гамма-излучением.

Область с ускорителем космических частиц представляет собой своеобразный пузырь гамма-излучения в области звездообразования Лебедь OB2, удаленно от Земли на 4700 световых лет. Внутри этой структуры находится некий природный ускоритель частиц, придающий им энергию.

Мощности «пушки» хватает на то, чтобы выбросить частицы за границы «пузыря» с огромной скоростью. Ученые предполагают, что источником ускорения могут являться молодые и горячие звезды типа O и B в центре области звездообразования Лебедь.

Невероятная интенсивность гамма-излучения таких звезд выбивает протоны из диска межзвездного газа, окружающего пузырь. В результате частицы получают колоссальное ускорение.

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Топ комментариев

scorpion2777

Твой манямирок не совпадает с реальностью

corrector

от обнаружения впервые на фронте до эпичного горения мерикосовского БК - 1 день, молодцы !

GammiPluh

Его убили не современным средством поражения, а fpv дроном, а добили рпг 7

snoo

Да да, и Авдеевка нафиг не нужна была.