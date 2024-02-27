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Запад признал невозможность изоляции России с помощью санкций

Источник:
Financial Times
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Введенные против России беспрецедентные санкции показывают, что стремление к полной изоляции крупной, сложной и глобально-интегрированной экономики является дорогостоящим и недостижимым, пишет Financial Times.

«Урок заключается в том, что заручиться многовременной поддержкой управления непросто, когда страна-мишень обладает сильным экономическим влиянием», — отметила экономист, старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Элина Рыбакова в комментарии для издания.

По ее мнению, Вашингтону, Брюсселю и их союзникам не удалось убедить присоединиться к санкциям страны, для которых конфликт на Украине не является актуальной политической проблемой, а торговля с Россией приносит прибыль.

Так, КНР стала крупнейшим торговым партнером России, обогнав Европейский союз, в 2023 году объем торговли превысил 200 миллиардов долларов. Индия почти за два года увеличила долю России в общем объеме импорта нефти с 2 до 35%.

Кроме этого, закупки российской нефти и газа не прекратили даже некоторые страны санкционной коалиции, отмечается в материале. Уклонение от санкций является выгодным для компаний, которые рассчитывают занять прибыльные рынки.

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scorpion2777

Твой манямирок не совпадает с реальностью

corrector

от обнаружения впервые на фронте до эпичного горения мерикосовского БК - 1 день, молодцы !

GammiPluh

Его убили не современным средством поражения, а fpv дроном, а добили рпг 7

snoo

Да да, и Авдеевка нафиг не нужна была.