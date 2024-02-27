Курс биткойна обновил многолетний максимум

Курс биткойна продолжает уверенно расти, обновляя многолетние максимумы. Впервые с ноября 2021 года токен самой популярной в мире криптовалюты превысил отметку в 57 тысяч долларов, следует из данных торгов на бирже CoinDesk.

Поддержку криптовалюте оказало одобрение американским регулятором первых фондов, инвестирующих напрямую в биткойн. Кроме того, рынок ждет планового снижения вознаграждения за майнинг биткоинов в апреле — так называемого халвинга.

Объем торгов в спотовых биржевых фондах на биткоин в США за сутки превысил 2,4 миллиарда долларов, что является рекордным показателем с момента запуска таких фондов в январе этого года.

В настоящее время капитализация биткоина превысила 1,1 триллиона долларов. Исторический максимум курса биткоина был достигнут в ноябре 2021 году, когда стоимость криптовалюты составляла 68,7 тысячи долларов за монету.

Курс Ethereum, второй по объему капитализации криптовалюты, также достиг годового максимума. На данный момент Ethereum торгуется выше 3200 доллара за монету, а уровень капитализации криптовалюты превысил 386 миллионов долларов.