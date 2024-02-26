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Россию пригласят на мирную конференцию по Украине

Источник:
РИА Новости
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Россию пригласят в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине, сообщил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Предположительно, мероприятие пройдет весной. На конференции планируется обсудить так называемым «мирный план», подготовленный Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил, что его собираются передать России.

«Маловероятно, что Россия будет присутствовать на этой первой конференции, но она будет приглашена. С другой стороны, цель состоит в том, чтобы на этом пути мы могли сойтись, в том числе и с участием России», — сказал Кассис.

Глава МИД Швейцарии уточнил, что последующие конференции могут состояться в других странах, включая государства БРИКС. Соответствующие переговоры уже ведутся — в частности, с Южной Африкой и Саудовской Аравией.

«Вполне можно представить, что страны БРИКС могут и хотят сыграть определенную роль на этом пути. Мы будем очень рады, если они это сделают, и мы обсудим это с ними напрямую», — отметил швейцарский министр.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ути пути. Тетю Нуланд ждут большие потрясения в связи со своими хотелками.

Невезучий

Вот 90-е, эта та Россия, которую они любили. Кого же они любят? Это те государства, об которые можно...

Asd10

А ты где бывал? В северной Корее или в Африке? Тебя в детстве не роняли?

Asd10

Гыыы... Не вышло по всей планете погигимонить. Данилон ща зарыдает. 😊