Россию пригласят на мирную конференцию по Украине

Россию пригласят в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине, сообщил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Предположительно, мероприятие пройдет весной. На конференции планируется обсудить так называемым «мирный план», подготовленный Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил, что его собираются передать России.

«Маловероятно, что Россия будет присутствовать на этой первой конференции, но она будет приглашена. С другой стороны, цель состоит в том, чтобы на этом пути мы могли сойтись, в том числе и с участием России», — сказал Кассис.

Глава МИД Швейцарии уточнил, что последующие конференции могут состояться в других странах, включая государства БРИКС. Соответствующие переговоры уже ведутся — в частности, с Южной Африкой и Саудовской Аравией.

«Вполне можно представить, что страны БРИКС могут и хотят сыграть определенную роль на этом пути. Мы будем очень рады, если они это сделают, и мы обсудим это с ними напрямую», — отметил швейцарский министр.