НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Подачу заявлений на возврат средств из QIWI-кошельков упростят

Источник:
Sibnet.ru
245 0

«Агентство по страхованию вкладов» даст возможность владельцам кошельков QIWI возможность подавать заявления на возврат средств через их личные кабинеты в лишившемся лицензии QIWI Банке.

Всего в ходе проверки были найдены 9,3 миллиона электронных кошельков, на них хранится 4,4 миллиарда рублей. Согласно приведенным данным, остатки на анонимных кошельках составляют в среднем 212 рублей.

При этом остатки на кошельках с упрощенной идентификацией составляют 328 рублей, а на кошельках с полной идентификацией клиента — 2034 рубля, отмечается в сообщении агентства.

Электронные кошельки не подпадают под действие закона о страховании вкладов, поэтому требования по ним будут удовлетворяться в период ликвидации банка в составе третьей очереди реестра требований кредиторов.

Для включения в него необходимо подать заявление с указанием персональных данных, почтового адреса и адреса электронной почты, платежных реквизитов для перечисления средств, номера кошелька и суммы денежных средств.

Еще по теме
Выигравший миллиард рублей россиянин опроверг отъезд из страны
Путин одобрил самозапрет на кредиты и займы
Старые версии приложения Сбербанка на Android перестанут работать
Силуанов оценил объем замороженных в России западных активов
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Германия официально переименовала Киев
Путин преподал Блинкену урок истории
Кукурузу первой разоблачили в шоу «Маска»
Запад анонсировал «разрушительные» санкции против России
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин возродил военные округи Российской империи
Россию пригласят на мирную конференцию по Украине
Путин одобрил самозапрет на кредиты и займы
Байден перепутал Путина и Си Цзиньпина во время выступления
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Ути пути. Тетю Нуланд ждут большие потрясения в связи со своими хотелками.

Невезучий

Вот 90-е, эта та Россия, которую они любили. Кого же они любят? Это те государства, об которые можно...

Asd10

А ты где бывал? В северной Корее или в Африке? Тебя в детстве не роняли?

Asd10

Гыыы... Не вышло по всей планете погигимонить. Данилон ща зарыдает. 😊