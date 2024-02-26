Подачу заявлений на возврат средств из QIWI-кошельков упростят

«Агентство по страхованию вкладов» даст возможность владельцам кошельков QIWI возможность подавать заявления на возврат средств через их личные кабинеты в лишившемся лицензии QIWI Банке.

Всего в ходе проверки были найдены 9,3 миллиона электронных кошельков, на них хранится 4,4 миллиарда рублей. Согласно приведенным данным, остатки на анонимных кошельках составляют в среднем 212 рублей.

При этом остатки на кошельках с упрощенной идентификацией составляют 328 рублей, а на кошельках с полной идентификацией клиента — 2034 рубля, отмечается в сообщении агентства.

Электронные кошельки не подпадают под действие закона о страховании вкладов, поэтому требования по ним будут удовлетворяться в период ликвидации банка в составе третьей очереди реестра требований кредиторов.

Для включения в него необходимо подать заявление с указанием персональных данных, почтового адреса и адреса электронной почты, платежных реквизитов для перечисления средств, номера кошелька и суммы денежных средств.