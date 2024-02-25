Минобороны сообщило о шести сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

Средства ПВО России за ночь сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгородской области и еще четыре над Черным морем, говорится в сообщении Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили четыре дрона над Черным морем и два беспилотника над Белгородской областью, отметили в военном ведомстве.