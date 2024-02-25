НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Минобороны сообщило о шести сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
299 2

Средства ПВО России за ночь сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгородской области и еще четыре над Черным морем, говорится в сообщении Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили четыре дрона над Черным морем и два беспилотника над Белгородской областью, отметили в военном ведомстве.

Тема: Военная операция на Украине
Страны G7 пообещали заставить Россию заплатить Украине
Запад «перенес» контрнаступление Киева на 2025 год
ВСУ продолжили отступление после сдачи Авдеевки
Зеленский анонсировал новое контрнаступление
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Российский солдат под пытками ВСУ успокаивал жену
Германия официально переименовала Киев
Путин преподал Блинкену урок истории
Обсуждение (2)
Картина дня
Выборы президента стартовали в России
Страны G7 пообещали заставить Россию заплатить Украине
Минобороны сообщило о шести сбитых за ночь беспилотниках ВСУ
Тело Алексея Навального передали матери
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
75
Путин преподал Блинкену урок истории
68
Запад анонсировал «разрушительные» санкции против России
55
Медведев предложил ссылать «ждунов» из новых регионов в Сибирь
49
Запад призвал сделать расследование смерти Навального международным
38
Трамп напомнил, кто победил Гитлера и Наполеона