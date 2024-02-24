Медведев призвал любыми методами мстить Западу

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новые санкции, введенные против России, призвав отомстить за ограничительные меры. По его словам, они направлены против всех граждан.

«Резон понятен — чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там. Это просто надо всем нам запомнить и мстить им везде, где только можно. Они наши враги», — написал политик в своем телеграм-канале.

Медведев предложил создавать Западу трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство политикой властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира.

Такую работу необходимо проводить «постоянно, системно и максимально открыто», подчеркнул замглавы Совбеза. Кроме этого, необходимо осуществлять на территории врага активность, о которой не принято говорить публично, добавил Медведев.