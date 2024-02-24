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Медведев призвал любыми методами мстить Западу

Источник:
Sibnet.ru
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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новые санкции, введенные против России, призвав отомстить за ограничительные меры. По его словам, они направлены против всех граждан.

«Резон понятен — чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там. Это просто надо всем нам запомнить и мстить им везде, где только можно. Они наши враги», — написал политик в своем телеграм-канале.

Медведев предложил создавать Западу трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство политикой властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира.

Такую работу необходимо проводить «постоянно, системно и максимально открыто», подчеркнул замглавы Совбеза. Кроме этого, необходимо осуществлять на территории врага активность, о которой не принято говорить публично, добавил Медведев.

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Политика #Россия
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