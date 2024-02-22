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Медведев предложил ссылать «ждунов» из новых регионов в Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что жителей новых регионов, которые ждут «украинские танки», нужно отправлять в лагеря в Сибири.

«Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря», — цитирует Медведева «Коммерсантъ».

Но, по его мнению, в новых регионах не так уж много тех, кто ждет возвращения украинских властей.

«Там просто есть люди, которые сидят и думают: "Кто будет сильнее, тем мы и будем служить". Такие люди там, безусловно, есть. Но тем не менее мы должны работать со всеми. Что ж, надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда»,— заявил Медведев.

30 cентября 2022 года в состав России по итогам референдумов вошли Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.

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