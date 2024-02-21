QIWI Банк ликвидируют: как вернуть деньги

QIWI Банк прекращает работу, 21 февраля Центробанк отозвал у него лицензию. Что будет с популярными Qiwi-кошельками и вкладами, почему регулятор принял такое решение и как клиентам вернуть деньги?

В QIWI Банк назначена временная администрация — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Она займется ликвидацией кредитной организации, процесс займет около года. По величине активов банк занимал 89-е место в России.

Почему QIWI Банк лишили лицензии

Центробанк объяснил отзыв лицензии тем, что QIWI нарушал федеральные законы, а также нормативные акты регулятора. В течение последнего года к банку пять раз применялись ограничительные меры, включая запрет на осуществление отдельных операций.

Банком допускались систематические нарушения в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. При этом QIWI Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики.

«Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор», — говорится в заявлении ЦБ.

Регулятор также установил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без ведома последних и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

Летом 2023 года у регулятора уже возникали претензии к QIWI Банку — тогда из-за предписания ЦБ кредитной организации пришлось частично ограничить вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных.

Что будет с вкладами и кредитами

QIWI Банк — участник системы страхования вкладов. Соответственно, их суммы вернут вкладчикам в размере 100% остатка средств, однако не более 1,4 миллиона рублей. Центробанк отметил, что в банке в основном кредитовались юрлица и ИП.

Выплачивать деньги будет «Агентство по страхованию вкладов». Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 6 марта. Подробная информация доступна по телефону горячей линии — 8 800 200 0805, а также на сайте, в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».

Заемщики банка обязаны продолжать выплачивать кредиты. До завершения ликвидации платежи по кредитам будут отслеживаться временной администрацией. В будущем их могут передать в другой банк, однако ставка и срок договора в этом случае сохраняются.

Что будет с Qiwi-кошельками

Основной финансовый продукт банка — Qiwi-кошельки, в основном они использовались для оплаты в интернете. Платежная сеть Qiwi на конец 2023 года насчитывала порядка 15 миллионов активных кошельков.

Qiwi-кошельки позволяли пополнять баланс ряда ушедших из России сервисов — подписок Apple, кошелька игровой платформы Steam и ряда других.

Центробанк уточнил, что возмещения по электронным кошелькам не будет, так как средства на Qiwi-кошельках не застрахованы по системе страхования вкладов.



Сообщение при попытке зайти в Qiwi-кошелек Фото: © Sibnet.ru

Сейчас при попытке совершить операцию с Qiwi-кошельком появляется сообщение, что «платеж нельзя провести». Невозможно и отправить средства на кошелек из других банков — при попытке сделать это система отклоняет операцию.

Владельцам QIWI-кошельков рекомендуют подать заявление в «Агентство по страхованию вкладов» с подтверждением наличия средств в кошельке, его рассмотрят в течение 30 рабочих дней и примут решение о выплатах.

Что будет с сервисами «Точка» и Contact

Принадлежащий Qiwi сервис международных переводов Contact, популярный у российских релокантов, приостановил работу. В настоящее время переводы нельзя отправить ни в одном из направлений, при попытке перевести деньги сервис сообщает об ошибке.

Банк «Точка» («дочка» Qiwi-банка), ориентированный на дистанционное обслуживание предпринимателей, 3 февраля 2023 года получил собственную универсальную лицензию Центробанка. В настоящее время большинство сервисов и продуктов «Точки» работают в обычным режиме.