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Новые санкции США ударили по торговле Турции и России

Источник:
РБК
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Американские вторичные санкции для зарубежных банков, которые способствуют обходу ограничительных мер против России, привел к негативным последствиям для турецко-российской торговли.

Речь идет о декабрьском указе президента США Джо Байдена. Он позволяет американскому Минфину вводить меры против иностранных банков, которые помогают проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействуют поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу.

Указ напрямую не касался энергетики, но замедлил перечисление некоторых платежей за российскую нефть, а также повлиял на турецкий экспорт в Россию. Проблемы связаны с тем, что турецкие банки пересматривают отношения и ужесточают требования к российским клиентам, приводит РБК сообщения западных СМИ.

Как рассказали источники, российские экспортеры не получали платежей из Анкары в течение двух-трех недель. Источник в Турции отметил, что основные сложности возникли именно после нового указа Байдена, «некоторые платежи были сорваны».

Экспорт из Турции в Россию в прошлом году вырос на 16,9%, до 10,9 миллиарда долларов, но в январе снизился на 39% год к году, до 631 миллион долларов . Импорт из России в январе сократился на 20,2%.

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Экономика #Торговля
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