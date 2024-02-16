Евросоюз в 2023 году закупил у России нефти и газа на €29 млрд

Страны Евросоюза в 2023 году импортировали российских нефти и газа на 29 миллиардов евро, следует из данных статистической службы ЕС Eurostat.

Россия заняла в 2023 году третье место по поставкам природного газа в ЕС по трубопроводам, приводит ТАСС данные Eurostat.

Таким образом, объем закупок снизился в 2,9 раза по сравнению с 2022 годом, когда стоимость нефти в среднем составляла 100 долларов за баррель. В 2021 году до введения антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине объем поставок составлял около 81,9 миллиарда евро, что в 2,8 раза больше, чем в 2023 году.

Объем совокупного товарооборота ЕС и России по итогам прошлого года составил около 89 миллиардов евро. Экспорт в Евросоюз достиг более 50 миллиардов, а импорт оттуда —38 миллиардов евро.