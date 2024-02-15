Выросло количество погибших при ударе по Белгороду

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов уточнил число погибших и пострадавших при ударе по Белгороду. По его словам, в результате обстрела торгового центра погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Еще 17 получили ранения, среди них — четверо детей.

Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, сказал Кузнецов. По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в Белгород направлена бригада специалистов федеральных центров.

Удар по Белгороду был нанесен примерно в 12.30. По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины атаковали город реактивной системой залпового огня RM-70 Vampire. 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области

Значительные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, пять многоэтажек, пять частных домов, три хозяйственных объекта, 25 автомобилей.