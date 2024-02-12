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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Солдаты ВСУ объяснили решение перейти на сторону России

Источник:
Sibnet.ru
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Независимый журналист из США Патрик Ланкастер на своем YouTube-канале опубликовал репортаж о бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые решили перейти на сторону России.

В съемках приняли участие шесть бывших солдат и офицеров украинской армии, которые позже присоединились к российской армии. Для большинства бойцов толчком к переходу стало отношение ВСУ к своим солдатам и жестокость к мирным жителям.

«Я видел своими глазами, как они относились к людям в Мариуполе. Не выпускали при эвакуации, расстреливали машины с гражданским населением, грабили магазины», — сказал один из военнослужащих Николай Захарченко, родившийся в Донецке.

Один из военнослужащих подчеркнул, что ему претили ценности, которые продвигало украинское руководство. Другой военнослужащий Евгений Кравченко признался, что «душа к украинской армии не лежала», поэтому он воспользовался отпуском, чтобы покинуть ряды ВСУ и перейти на сторону России.

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Оборона #Армия #Конфликты
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