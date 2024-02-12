Российских водителей завалили «письмами счастья»

Число автоматических штрафов за нарушения ПДД в 2023 году увеличилось на 20% и превысило 220 миллионов, следует из данных МВД России.

Сотрудники Госавтоинспекции в прошлом году вынесли в общей сложности 237,6 миллиона постановлений о нарушениях правил дорожного движения. 220,9 миллиона штрафов было сформировано автоматически с применением дорожных камер, пишет «Коммерсантъ».

Больше всего постановлений о нарушениях правил дорожного движения вынесено в Москве — 41,4 миллиона. На втором месте Подмосковье — 39,9 миллиона, а на третьем оказался Санкт-Петербург и Ленинградская область — 13,9 миллиона постановлений.

Рост числа фиксируемых нарушений объясняется наращиванием парка камер, а также увеличением числа контролируемых составов нарушений. Теперь камеры фиксируют не только нарушение скоростного режима и разметки, но и использование ремней безопасности.

В целом по стране парк дорожных камер вырос на 8% — до 30 тысяч штук. По подсчетам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, в среднем на один автомобиль сейчас приходится по пять «писем счастья» в год.