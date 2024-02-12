Песков оценил использование терминалов Starlink российскими военными

Российская армия не может использовать терминалы спутниковой связи Starlink компании SpaceX, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это же не сертифицированная система у нас, она не может сюда официально поставляться и использоваться», — объяснил Песков, посоветовав журналистам не вторгаться в дискуссию между Киевом и американским предпринимателем.

Ранее появились сообщения, что российские военные начали использовать системы Starlink компании Илона Маска SpaceX в зоне СВО на Украине. ВСУ обнаружили, что Россия стали применять американские спутниковые устройства на передовой.

Маск заявил, что компания SpaceX не продает России комплекты Starlink. По его словам, сведения о подобных продажах являются «категорической неправдой».