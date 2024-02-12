НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Банк России сохранит ключевую ставку в 16 процентов

Источник:
«Российская газета»
240 0

Банк России на первом в этом году заседании по ключевой ставке в пятницу, 16 февраля сохранит ее уровень на нынешних 16% годовых, считает главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец.

«С точки зрения последних экономических данных все более-менее спокойно, нет давления на ставку. Тем более и динамика курса рубля в порядке», — приводит «Российская газета» мнение Донец.

По его словам, «чтобы повышать ставку, дальше не видно аргументов (и уже дальше "некуда", учитывая достигнутый рекордный уровень жесткости денежно-кредитной политики), а снижать еще рано».

Годовая инфляция в России в декабре снизилась до 7,4% с 7,5% в ноябре, но все еще значимо выше целевых 4%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что «пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и к снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется».

Еще по теме
Маск согласился с мнением Путина
Названа способная заменить доллар новая валюта
Китайские банки стали возвращать платежи из России
Миллиардер Анисимов отказался от российского гражданства
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден быстрый способ «сломать» Windows 11
Российский танкист пощадил экипаж Bradley из-за сына
Российские военные получили терминалы Starlink
Шольц высмеял интервью Путина
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль оценил истерику Запада на интервью Путина
США продадут Польше военные дирижабли
Банк России сохранит ключевую ставку в 16 процентов
Депутат предложила устроить День начала СВО
О самом главном
Идеи подарков: почему надо поздравлять с 14 февраля
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Шольц высмеял интервью Путина
43
Польша пригрозила ликвидировать Калининградскую область
37
Бойцы СВО получат новейшее антиматериальное оружие
29
Запад предрек Украине полную капитуляцию
29
ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на выборы президента