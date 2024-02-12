Банк России сохранит ключевую ставку в 16 процентов

Банк России на первом в этом году заседании по ключевой ставке в пятницу, 16 февраля сохранит ее уровень на нынешних 16% годовых, считает главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец.

«С точки зрения последних экономических данных все более-менее спокойно, нет давления на ставку. Тем более и динамика курса рубля в порядке», — приводит «Российская газета» мнение Донец.

По его словам, «чтобы повышать ставку, дальше не видно аргументов (и уже дальше "некуда", учитывая достигнутый рекордный уровень жесткости денежно-кредитной политики), а снижать еще рано».

Годовая инфляция в России в декабре снизилась до 7,4% с 7,5% в ноябре, но все еще значимо выше целевых 4%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что «пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и к снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется».