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Сергей Лазарев обеспечит жильем диско-бабушку из Сыктывкара

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Сергей Лазарев решил помочь пожилой женщине, которая пришла на его концерт в Сыктывкаре и зажигательно танцевала.

В Сети распространилось видео с концерта Лазарева в Сыктывкаре. На нем зажигательно танцует бабушка. Артист обратил на нее внимание и выяснял, что у пожилой женщины не простая судьба.

Команда певца разыскала необычную поклонницу. Оказалось, что это известная в Сыктывкаре женщина Лидия Витальевна, которую называют диско-бабушка. Выяснилось также, что у нее жизненные сложности, в том числе у пенсионерки нет жилья.

Лазарев лично связался с Лидией Витальевной и пообещал помогать ей.

«Сейчас мы занимаемся тем, чтобы найти ей нормальную квартиру. Мы снимем ей эту квартиру, проблем не будет. Потому что многие обещают, и никто не делает. Мы, естественно, все сделаем», — сказал Лазарев в телеграм-канале.

Также артист обратился к поклонникам и сказал, что в стране и без Лидии Витальевны много пожилых людей нуждаются в помощи, поэтому стоит о них позаботиться по мере своих сил и возможностей.

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