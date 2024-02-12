Глава Wildberries предсказала развитие нового вида маркетплейсов

Новые маркетплейсы, специализирующиеся на отдельных нишах, могут появиться на рынке России, сообщила генеральный директор онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук.

«Может появиться какая-нибудь платформа в сфере услуг. <…> Если говорить про e-commerce в отрасли одежды и обуви, то, скорее всего, нет. Если вы будете специализироваться на том, чего у нас нет, вы сможете вырасти. Да, может быть, не будет больших оборотов, но вы сможете стать лидером в своей нише», — сказала Бакальчук в интервью ТАСС.

По ее словам, на рынке маркетплейсов России могут появиться новые крупные компании, если игроки из других секторов экономики захотят занять эту нишу. Большие перспективы, по ее мнению, есть в развитии связей в сельском хозяйстве.

«Я верю в историю, что кто-то из игроков других секторов экономики может заинтересоваться e-commerce и сюда перейти. На самом деле, мы говорим не про то, что появится конкурент, который займет ту же самую нишу, которую занимаем мы и коллеги по отрасли. Это должно быть что-то другое», —отметила Бакальчук.