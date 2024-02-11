Подарок на День Святого Валентина зависит от характера отношений пары и бюджета. Но главное — оказать внимание, даже если не воспринимать 14 февраля всерьез. «Пропущенный» праздник может обидеть вторую половинку, особенно девушку.

День Святого Валентина отмечается 14 февраля. Для России это заимствованный праздник, но уже стал традиционным днем для влюбленных. Кто-то ждет этот день, чтобы признаться в любви или сделать предложение руки и сердца. Другие ломают голову: что подарить на 14 февраля.

«Праздник символический, а его масштаб соразмерен вниманию к человеку и это задается в каждой паре индивидуально. И внимание — уже самая ценная валюта современности. А мера измерения — не количество затраченных денежных средств уж точно, а желание порадовать любимого, согреть его этим вниманием», — сказала Sibnet.ru специалист по этикету Екатерина Сартакова.

Варианты подарков на День Святого Валентина

Валентинка — символичная открытка в форме сердечка, которую принято дарить на 14 февраля. По традиции, это было тайным или открытым посланием, где человек мог признаться в своих чувствах.

Сейчас валентинку можно усовершенствовать. Например, подарить девушке на День Святого Валентина коробку в виде сердца, наполненную ее любимыми косметическими средствами. Парню на 14 февраля такую же коробку можно наполнить инструментами или снастями для рыбалки.

Парный подарок будет отличным вариантом подчеркнуть взаимную любовь. Среди вариантов — футболки с принтом «Она моя»/ «Он мой», кружки или подушки с фотографиями друг друга, подвески с именами.

Сладости. Сейчас модно делать эксклюзивные торты, пряники, шоколад на заказ, где можно написать оригинальный текст или добавить милую картинку.

Именные подарки. Подарок, на котором будет «печать» дарителя, может оказаться очень ценным и дорогим для влюбленных. Если сделать гравировку с именами на ювелирном украшении или аксессуарах, предметах быта — подарок персонализируется. Это добавляет вес любому презенту.

Сертификаты и мастер-классы. В День всех влюбленных отличным подарком будет покупка любимому человеку сертификата на какую-либо услугу или мастер-класс. Например, девушка мечтает петь — можно подарить сертификат в школу вокала. А мужчине на 14 февраля можно подарить сертификат на спортивные товары или абонемент в тренажерный зал.

Как дарить?

В такой праздник, как День всех влюбленных, важен не столько подарок, сколько внимание и процесс дарения.

«Оцениваем и находим подходящий момент вручения, вместе с этим подбираем слова о чувствах и значимости человека в нашей жизни, о том, что мы видим и ценим в нем», — описала идеальный вариант дарения Сартакова.

Специалист по этикету добавила, что при вручении подарка следует смотреть в глаза, а слова произносить максимально искренне.

Обязательно что-то дарить?

Обмен подарками — дело, конечно, добровольное. Но, как правило, девушки относятся к подобным праздникам более трепетно, поэтому мужчинам нужно быть начеку: обратить внимание, ждут ли от них подарка на 14 февраля.

Парам в отношениях, выбирая между вариантами дарить или не дарить, лучше предпочесть первое. А еще лучше обговорить это заранее. Сделанный подарок раздора в отношения не принесет, а вот забытый праздник может испортить настроение.