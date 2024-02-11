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Бум эротических романов отмечен в России

Источник:
«Известия»
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Эротическая проза в 2023 году стала самой быстрорастущей нишей отечественной литературы, сообщили в российских издательствах.

«Фантазии помогают стимулировать зоны головного мозга, отвечающие за возбуждение. Кстати, если порно смотрят в основном мужчины, то именно женщины предпочитают эротику. Установленный факт: через такие фантазии женщина чувствует себя увереннее», — пояснила «Известиям» психолог-сексолог Анна Хвалеева.

Только в «Эксмо» доля романтической литературы увеличилась на 17,4% и стала самой быстрорастущей нишей. На сервисе «Литрес» романы для взрослых — одни из самых востребованных, их число выросло на 14% в сравнении с 2022 годом.

Во многом этого удалось достичь благодаря сентиментальным хитам, в числе которых — «Все закончится на нас» Колин Гувер, «Разрушительная любовь» Аны Хуан, «Испанский любовный роман» Елены Армас. Они изданы тиражом более 200 тысяч копий и имеют ценз «18+».

Ведущие представители направления — женщины. Среди топовых имен — Anne Dar, Ульяна Романова и Алекс Д. Чаще всего писатели выступают под псевдонимами, скрывая настоящие имена.

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